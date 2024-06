Biden lover støtte til Ukraine: Putin vil true hele Europa

USA's præsident, Joe Biden, lover, at den amerikanske regering står sammen med Ukraine.

Det sker under et statsbesøg lørdag i Frankrig, hvor præsident Emmanuel Macron er vært.

- Putin kommer ikke til at stoppe med Ukraine, siger Biden efter drøftelser med Macron i Elyséepalæet.

- Hele Europa vil blive truet. Det kommer vi ikke til at lade ske.

- USA står sammen med Ukraine. Vi vil ikke - og jeg siger det igen - trække os, tilføjer han.

81-årige Biden står efter alt at dømme over for sin republikanske rival og forgænger i præsidentembedet, Donald Trump, i november, når der er præsidentvalg i USA.

Valget følges tæt af europæiske allierede og Ukraine, blandt andet fordi USA med stor militærstøtte har været helt afgørende for det ukrainske forsvar.

Trump har vist markant mindre interesse i internationale organisationer, heriblandt militæralliancen Nato, end Biden. Han har også sagt, at han kan løse Ukraine-konflikten i løbet af 24 timer, hvis han bliver valgt.

46-årige Macron lægger lørdag vægt på et stort fællesskab mellem Frankrig og USA under Biden.

- Jeg takker dig, hr. præsident, for at være præsident for verdens største magt, men for at gøre det med den loyalitet, som en partner, der kan lide og respekterer europæerne, har, siger han.

Torsdag blev 80-årsdagen for D-dagen markeret i Normandiet, og Joe Biden var allerede i Frankrig i den forbindelse.

Fredag mødtes Biden og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Her udtrykte Biden fortrydelse over processen med den store Ukraine-pakke, der i mange måneder sad fast i Kongressen og først blev stemt igennem i april.

- Jeg ville ønske, vi kunne have gjort det, da vi ønskede at gøre det seks måneder tidligere, men vi fik det gjort, sagde Biden om milliardpakken med militærhjælp.

