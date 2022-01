Biden lover Ukraine fuld støtte i tilfælde af russisk invasion

USA's præsident, Joe Biden, har i en telefonsamtale med Ukraines leder, Volodymyr Zelenskij, søndag lovet, at USA og dets allierede vil "reagere resolut", hvis Rusland invaderer Ukraine yderligere.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse.

Opkaldet mellem de to ledere kommer, få dage efter at Biden holdt et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvor de to diskuterede spændingerne ved den russisk-ukrainske grænse.

Her har Rusland de seneste måneder opmarcheret cirka 100.000 soldater.

Det har fået Ukraine og dets allierede til at frygte, at en russisk invasion kan være nært forestående.

I opkaldet genbekræftede Biden også den amerikanske regerings forpligtelse til Ukraine om at hjælpe landet med at beskytte dets "suverænitet og territoriale integritet".

Det siger talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki søndag.

På Twitter takker Ukraines præsident Zelenskij for støtten.

- Vi sætter pris på den urokkelige støtte til Ukraine.

- De første internationale samtaler i år med Biden beviser, hvor specielt vores forhold er, skriver præsidenten søndag.

Han tilføjer, at de to præsidenter også diskuterede, hvad de i fællesskab kan gøre for at opretholde freden i Europa, forhindre yderligere eskalation og opmuntre til reformer.

Rusland har længe afvist beskyldningerne om at have planer om en invasion i Ukraine. Landet hævder, at soldaterne ved den ukrainske grænse er en beskyttelse mod Vesten og især Nato.

Situationen har vakt minder om begivenhederne i 2014, da Rusland med magt annekterede den ukrainske halvø Krim.

Den 10. januar skal ministre og embedsmænd fra USA og Rusland mødes i Geneve i Schweiz for at finde løsninger på den anspændte situation.

/ritzau/Reuters