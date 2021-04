Biden: Massakrer på armeniere var folkedrab

USAs præsident anerkender for første gang, at tyrkerne begik folkedrab på armeniere under Første Verdenskrig.

USA's præsident, Joe Biden, betegner i en erklæring tyrkiske massakrer på 1,5 millioner armeniere for over 100 år siden for folkedrab.

Tyrkiet har i mange år arbejdet for at hindre andre lande i at betegne massakrerne på armenierne for folkedrab.

I 2019 vedtog Kongressen i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., også, at der var tale om folkedrab.

Nu siger en amerikansk præsident det også for første gang.

- Vi husker livet for alle de, der døde under det armenske folkedrab i tiden med det osmanniske styre, siger Biden.

- Vi forpligter os til at hindre, at sådanne grusomheder igen kan ske.

Det er lørdag den 24. april den internationale dag til minde om massakrerne.

