Biden melder sig klar til Trump-debatter - men stiller betingelser

USA's præsident, Joe Biden, opfordrer Donald Trump til at stille op til to debatter.

Det gør han i en video offentliggjort onsdag på det sociale medie X.

- Donald Trump tabte to debatter til mig i 2020. Siden da er han ikke dukket op til en debat, siger Biden.

- Nu lader han som om, han ønsker at debattere mod mig igen. Red min dag, kammerat. Jeg gør det endda gerne to gange.

I et brev, som avisen New York Times er kommet i besiddelse af, står der dog, at Biden-kampagnen stiller betingelser.

Således ønsker Biden ikke at deltage i tre debatter sponsoreret af den upartiske organisation Kommissionen for Præsidentdebatter (CPD).

De er sat til at finde sted 16. september, 1. oktober og 9. oktober. Det amerikanske valg finder sted 5. november.

Beslutningen beskrives af New York Times som et overraskende brud med traditioner fra Bidens side.

Biden sender i videoen også en stikpille i retning af Trump, der er i en række juridiske problemer.

Den amerikanske præsident hentyder således til Trumps ganske fyldte kalender med retsmøder i forbindelse med tys-tys-straffesagen i New York City.

- Så lad os finde nogle datoer, Donald. Jeg hører, at du er ledig på onsdage, siger Biden.

Trump-kampagnen er ikke umiddelbart vendt tilbage på en henvendelse om at få en udtalelse fra nyhedsbureauet Reuters.

Trump, der nægtede at stille op til debat mod sine rivaler i den republikanske primærvalgkamp, har igennem flere uger opfordret Biden til en debat mellem kun de to.

Trump har sagt, at han er klar til at debattere mod Biden "Hvor som helst, når som helst".

