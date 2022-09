Biden melder USA klar til at forsvare Taiwan mod Kina

USA står klar til at forsvare Taiwan i tilfælde af et angreb fra Kina, siger den amerikanske præsident.

Skulle den kinesiske raslen med sablen over for Taiwan udmunde sig i en reel invasion eller et angreb, står USA klar til at forsvare øen mod Beijing.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, i programmet "60 Minutes", der bliver vist på CBS søndag aften amerikansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen fra præsidenten er som sådan ikke ny. Han har før givet den samme garanti på et pressemøde i den japanske hovedstad, Tokyo. Men der er fortsat tvivl om, hvorvidt holdningen er i overensstemmelse med USA's anerkendelse af Taiwan som værende en del af Kina.

Ifølge det amerikanske medie NPR er det desuden amerikansk politik, at man ikke drøfter offentligt, hvordan USA vil reagere på en væbnet konflikt mellem Kina og Taiwan.

- Bidens ytringer virker godt nok til at være i strid med den politik, sagde Anthony Kuhn, NPR's korrespondent i Asien, i forbindelse med Joe Bidens pressemøde i Tokyo i maj.

/ritzau/