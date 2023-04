Biden mødes med Modi og andre ledere i Papua Ny Guinea

USA's præsident, Joe Biden, og Indiens premierminister, Narendra Modi, mødes i næste måned i forbindelse med et møde med stillehavsledere i Papua Ny Guinea.

Det oplyser premierministeren i Papua Ny Guinea, James Marape.

- Det er et historisk førstegangsmøde, som er rettet mod fremtiden og som har deltagelse af globale supermagter, siger Marape i en erklæring søndag.

Bidens besøg i Papua Ny Guinea den 22. maj i hovedstaden Port Moresby er det første amerikanske præsidentbesøg i det ressourcerige, men stærkt underudviklede land med 9,4 millioner indbyggere.

Papua Ny Guinea, som ligger nord for Australien, har fået ny strategisk betydning som følge af den tiltagende rivalisering mellem USA og Kina.

Kinas præsident besøgte Papua Ny Guinea i 2018.

Biden skal møde 18 stillehavsledere under sit ophold i Papua Ny Guinea, hvilket er et klart signal om en fornyet amerikansk indsats for at dyrke regionale allierede.

Ud over Modi vil Australiens og New Zealands premierministre også være blandt deltagerne i møderne,

Stillehavsområdet har efter Anden Verdenskrig været anset for at være mindre vigtigt i det internationale diplomati, men det er i stigende grad kommet i fokus som følge af tiltagende rivalisering i det internationale samfund - både politisk, kommercielt og militært.

Pacific Island Forum er en regional blok, som mest består af små stater, der ligger spredt i Stillehavet.

Biden skal på sin rejse også deltage i et G7-topmøde i Hiroshima i Japan, hvorefter han rejser videre til Australien til et sikkerhedspolitisk Quad-topmøde med indiske, japanske og australske ledere.

USA's særlige udsendinge sagde i denne uge, at USA kæmper for at indhente det forsømte efter års stilstand i dets konkurrence med Kina.

Kina har for nylig underskrevet en sikkerhedspagt med Salomonøerne, som ligger øst for Papua Ny Guinea. Aftalen betyder, at kinesiske soldater kan placeres på Salomonøerne.

Regionen kan få kolossal stor betydning, hvis det skulle komme til en militær konflikt om Taiwan.

