Biden nægter at give Trump immunitet i sag om kongresuro

Præsident Joe Biden vil ikke give tidligere præsident Donald Trump muligheden for at beskytte fortrolige dokumenter i forbindelse med en undersøgelse af stormløbet mod Kongressen 6. januar ved at lade ham påberåbe sig retten til præsidentiel immunitet.

Det siger talskvinden for Det Hvide Hus, Jen Psaki, fredag.

- Præsidenten har konkluderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at gøre, siger talskvinden.

Amerikanske præsidenter kan påberåbe sig retten til en vis form for immunitet i form af det såkaldte executive privilege.

Det tillader Det Hvide Hus at nægte at efterkomme krav om at udlevere dokumenter ved for eksempel stævninger i Kongressen, lige som embedsfolk i Det Hvide Hus også kan bruge det til at nægte at vidne i kongresafhøringer.

Princippet er forankret i tanken om, at præsidenten og hans rådgiveres samtaler skal kunne holdes fortrolige om nødvendigt.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus undersøger i øjeblikket angrebet mod Kongressen. Torsdag blev flere af Trumps tidligere topfolk, herunder Mark Meadows og Steve Bannon, indkaldt som vidner i sagen.

Under stormløbet 6. januar trængte et stort antal Trump-tilhængere ind i Kongressen. Fem personer mistede livet i forbindelse med urolighederne.

Urostifterne forsøgte at stoppe den formelle godkendelse af Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november.

Trump har tidligere sagt, at han vil modarbejde stævninger og anmodninger om udlevering af dokumenter ved hjælp af det såkaldte executive privilege.

Men i sidste ende er det altså op til Det Hvide Hus at afgøre, om det kan bruges eller ej.

/ritzau/Reuters