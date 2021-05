Biden nærer ingen illusioner om nordkoreansk atomafrustning

Efter møde i Det Hvide Hus fredag udtrykker Sydkoreas præsident og USA's præsident bekymringer over Nordkorea.

USA's præsident, Joe Biden, gør sig "ingen illusioner" om, hvor svært det bliver at overbevise Nordkorea om at opgive sit atomarsenal.

Det siger Biden på et fælles pressemøde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, som fredag er på besøg i Det Hvide Hus.

- Vi gør os ingen illusioner om, hvor vanskeligt det her er - ingen overhovedet. De seneste fire administrationer er ikke lykkes med det. Det er en utrolig svær opgave, siger Biden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Både Joe Biden og hans sydkoreanske kollega har et ønske om at engagere Nordkorea i diplomati i et forsøg på at reducere spændingerne over Pyongyangs atomvåben og ballistiske missiler.

- Vi er begge dybt bekymrede over situationen, siger Biden på pressemødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske præsident siger videre, at USA og Sydkorea har en "fælles tilgang" til Nordkorea, og at han og Moon deler viljen til at engagere sig diplomatisk med det isolerede land.

Biden ønsker at "tage pragmatiske skridt mod at mindske spændingerne".

I samme ombæring oplyser Biden, at han har udnævnt den erfarne diplomat Sung Kim, som er tidligere amerikansk ambassadør i Sydkorea, som sin særlige udsending til Nordkorea.

Præsident Moon Jae-in siger på pressemødet, at den særlige udsending skal hjælpe med at undersøge, om Nordkorea er villig til at engagere sig diplomatisk, og at han håber på et positivt svar fra Pyongyang.

Efter at Biden overtog embedet fra Donald Trump, der som præsident holdt tre topmøder med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har Nordkorea indtil videre afvist USA's forsøg på diplomati.

Præsident Moon Jae-in bifalder det, han kalder Bidens realistiske, pragmatiske tilgang til Nordkorea og kalder atomafrustningen en topprioritet.

Under sit besøg i Det Hvide Hus har Moon både haft samtaler med Biden og vicepræsident Kamala Harris.

Moon er den anden regeringschef, som besøger Washington D.C. under Biden-administrationen. Den første var Japans premierminister, Yoshihide Suga.

