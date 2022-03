Biden: Nato-soldater i Ukraine vil udløse en verdenskrig

USA's præsident, Joe Biden, afviser endnu en gang at sende amerikanske soldater ind i Ukraine for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker, fordi det vil have katastrofale konsekvenser.

- Vi vil ikke udkæmpe en krig mod Rusland i Ukraine. En direkte konfrontation mellem Nato og Rusland er tredje verdenskrig, og noget vi skal bestræbe os på at forhindre, skriver Biden i et tweet.

Allerede flere uger før russiske styrker krydsede grænsen til Ukraine 24. februar, gjorde Joe Biden det klart, at amerikanske soldater ikke ville komme landsmænd i Ukraine til undsætning i tilfælde af en russisk invasion.

I et interview med NBC News opfordrede han derfor amerikanere i Ukraine til at rejse ud af landet så hurtigt som muligt.

- Det vil jo være en verdenskrig, hvis amerikanere og Rusland begynder at skyde på hinanden. Det er en helt anden situation, end verden nogensinde har været i, lød det fra Joe Biden.

/ritzau/