Biden nedsætter særlig corona-gruppe

Den kommende amerikanske præsident har en øget indsats mod covid-19 som sin mest umiddelbare prioritet, og han vil mandag præsentere 12 medlemmer af en særlig arbejdsgruppe, som skal tage sig af coronaviruspandemien.

Under valgkampen havde Biden stor fokus på Trumps håndtering af pandemien. I USA er der registeret omkring 237.000 coronarelaterede dødsfald i USA, og antallet af registrerede smittetilfælde nærmer sig ti millioner.

Den særlige arbejdsgruppe får til opgave at udvikle planer for, hvordan smitten kan inddæmmes, når Biden indsættes i Det Hvide Hus fra den 20. januar.

Den får ifølge Reuters tre ledere: Vivek Murthy, tidligere topchef i sundhedssektoren, Devid Kessler, som er tidligere leder af USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed og Marcella Nunez-Smith fra Yale Universitetet.

- Jeg vil ikke spare nogen anstrengelse eller noget forsøg på at få stoppet denne pandemi, hed det i Bidens sejrstale lørdag i Wilmington, North Carolina.

Præsentationen af arbejdsgruppen bliver indledningen på en travl uge, hvor Biden og hans kommende vicepræsident, Kamala Harris, gør sig klar til magtskiftet på forskellige fronter.

Flere dage i træk satte USA i den forløbne uge dagsrekord i antallet af coronatilfælde. Det skete, da landet torsdag registrerede 123.085 nye smittede.

Det var en stigning på næsten 24.000 nye smittetilfælde i forhold til onsdag, hvor USA registrerede 99.660 tilfælde af coronavirus.

De mange nye smittetilfælde i USA kan delvist forklares med, at landet tester mere for coronavirus end tidligere under pandemien.

Dødstallet i USA svarer til omkring 72,2 døde per 100.000 indbyggere. I Danmark er tallet 12,7.

Hovedparten af de smittede bliver erklæret raske igen eller udviser ingen symptomer på sygdommen.

Smittestigningen har fået flere byer og delstater til at indføre nye restriktioner som udgangs- og forsamlingsforbud for at begrænse spredningen af coronavirus.

/ritzau/AFP