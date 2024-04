Biden og Egyptens præsident drøfter våbenhvile i telefonopkald

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, modtog mandag et opkald fra den amerikanske præsident, Joe Biden. Her diskuterede de to ledere de seneste udviklinger i forhandlingerne om en våbenhvile i Gaza, har det egyptiske præsidentskab oplyst.

Også konsekvenser ved en mulig militær eskalering i Rafah i det sydlige Gaza var på dagsordenen.

Sker der en eskalering, vil det have katastrofale konsekvenser for det, der allerede betragtes som en humanitær krise - ligesom det kan påvirke sikkerhedssituation i hele regionen, lyder det i en udtalelse fra al-Sisis administration.

Al-Sisi og Biden talte også om udveksling af israelske gidsler og palæstinensiske fanger, har en talsperson for den egyptiske præsident tilføjet.

Biden opfordrede al-Sisi og Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, som Biden talte med i et separat opkald, til at presse på for Hamas-bevægelsens løsladelse af gidsler.

Ifølge Det Hvide Hus er spørgsmålet om en sådan udveksling det eneste punkt mellem parterne, der forhindrer en våbenhvile i at træde i kraft.

En delegation fra Hamas-bevægelsen er i den egyptiske hovedstad, Kairo, for at drøfte Israels svar på en mulig aftale om våbenhvile.

Den palæstinensiske bevægelse Hamas er blevet tilbudt 40 dages våbenhvile mod løsladelse af israelske gidsler, der holdes fanget i Gaza.

Det har Storbritanniens udenrigsminister, David Cameron, oplyst under et besøg mandag eftermiddag i Saudi-Arabien.

Forslaget til våbenhvileaftalen omfatter desuden løsladelsen af potentielt tusindvis af palæstinensiske fanger i Israel, fortæller Cameron.

Udkastet er fremsat af Israel og Egypten. Sidstnævnte er mediator i forhandlingerne om en våbenhvileaftale.

