Biden og hustruen Jill besøger Hawaii i starten af næste uge

USA's præsident, Joe Biden, rejser i begyndelsen af næste uge til den katastroferamte Hawaii-ø Maui sammen med sin hustru, Jill.

Det oplyser Det Hvide Hus onsdag.

Præsidentparret skal her "mødes med beredskabsfolk, overlevende og føderale, statslige og lokale embedsmænd", lyder det.

Hawaii - og særligt øen Maui - blev i begyndelsen af august ramt af dødelige skovbrande. De har kostet over 100 mennesker livet.

80-årige Biden har hidtil udtalt, at han ville vente med at besøge øgruppen, indtil han var sikker på, at besøget ikke ville forstyrre redningsarbejdet.

- Jeg vil ikke være i vejen. Jeg har set, hvordan det kan se ud i katastroferamte områder. Jeg vil være sikker på, at vi ikke ødelægger nogen af de igangværende redningsindsatser, sagde han tirsdag.

Det er især byen Lahaina, der er blevet ramt af de voldsomme skovbrande.

Et område på 13 kvadratkilometer blev sidste tirsdag brændt i løbet af få timer. Til sammenligning er Frederiksberg Kommune 8,7 kvadratkilometer.

Branden overraskede de lokale indbyggere og ødelagde over 2200 bygninger.

Den vurderes at have forårsaget skader for 5,5 milliarder dollar, oplyser myndighederne. Det svarer til 37,5 milliarder kroner.

Joe Biden er blevet kritiseret af den republikanske opposition for ikke at have reageret udtalt nok på tragedien på Hawaii. Indbyggere på Hawaii har også klaget over, hvordan de føderale myndigheder har håndteret katastrofen.

Biden nævnte skovbrandene torsdag i sidste uge, men talte ikke offentligt om situationen i løbet af weekenden, hvor dødstallet steg.

Tirsdag italesatte Biden igen katastrofen under et besøg i Salt Lake City.

Hawaii består af en række øer og er en af USA's 50 delstater. Øgruppen ligger vest for USA i Stillehavet og har cirka 1,4 millioner indbyggere.

/ritzau/Reuters