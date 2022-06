En ny pagt omfatter etablering af lovlige måder for migranter at komme ind i lande på samt øget finansiering.

Biden og latinamerikanske ledere enes om køreplan for migration

Den amerikanske præsident, Joe Biden, og 19 latinamerikanske og caribiske ledere har underskrevet en længe ventet migrationspagt.

Erklæringen omfatter etablering af lovlige måder, hvorpå migranter og flygtninge kan komme ind i lande, samt yderligere finansiering til de lande, som tager imod dem.

Erklæringen blev underskrevet ved afslutningen af et topmøde i Los Angeles fredag lokal tid.

- Hver enkelt af os skriver under på forpligtelser, der anerkender de udfordringer, vi alle deler, og det ansvar, der påvirker alle vores lande, sagde Biden under underskrivelsen af den såkaldte Los Angeles-erklæring.

Blandt underskriverne af aftalen er også Mexico, El Salvador, Guatemala og Honduras. De fire landes engagement i aftalen var ellers kortvarigt tvivlsomt, efter at landenes ledere besluttede at boykotte topmødet.

De var utilfredse med, at Biden ikke havde inviteret Cuba, Venezuela og Nicaragua.

Mexico er en nøglespiller i regionen, og landets samarbejdsvilje er afgørende for at dæmme op for strømmen af migranter til USA.

En stor del af regionens migranter kommer desuden fra El Salvador, Guatemala og Honduras.

Migrationsmønstrene på den vestlige halvkugle har ændret sig i løbet af de senere år. Mange lande kæmper med økonomiske kriser efter coronapandemien, politiske omvæltninger, vold og miljøkatastrofer.

Ifølge Joe Biden udgør de millioner af migranter, som er flygtet fra Venezuela, nu ti procent af Costa Ricas befolkning.

- Vores økonomiske fremtid afhænger af hinanden, siger han.

Den nye pagt omfatter blandt andet tilsagn fra Mexico om at iværksætte et midlertidigt arbejdsprogram for 15.000-20.000 arbejdere fra Guatemala. På sigt vil Mexico udvide programmet til Honduras og El Salvador.

Derudover planlægger Bidens administration at give 314 millioner dollar - godt 2,2 milliarder kroner - i humanitær bistand, ligesom at den vil tilføre eksisterende udviklingsprogrammer milliarder af dollar.

På den måde vil USA hjælpe med at fremme nye programmer, som skal tage imod flygtninge og migranter i lande som eksempelvis Ecuador og Costa Rica.

USA vil også give arbejdsvisum til erhverv uden for landbruget til 11.500 statsborgere i det nordlige Mellemamerika og Haiti.

/ritzau/dpa