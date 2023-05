Biden og McCarthy melder fremgang om gældsloft

Joe Biden og Kevin McCarthy mødes mandag for at diskutere USA's gældsloft.

De to snakkede søndag sammen i telefonen under præsidentens flyvetur tilbage til Washington D.C. fra Asien.

Efter telefonopkaldet sagde Kevin McCarthy, formanden for Repræsentanternes Hus, at der pågår positive diskussioner om at løse krisen.

På spørgsmålet om, hvorvidt han var mere håbefuld om at indgå en aftale efter at have snakket med Joe Biden, svarede Kevin McCarthy:

- Vores hold snakker sammen i dag, og vi planlægger at have et møde i morgen (mandag red.). Det er bedre, end det var tidligere. Så ja.

Samme melding kom fra Joe Biden.

- Det gik godt. Vi snakker sammen i morgen (mandag red.), sagde han.

/ritzau/Reuters