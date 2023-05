Biden og McCarthy mødes om gældsloft uden at nå til enighed

USA's præsident, Joe Biden, og andre toppolitikere mødtes tirsdag for at drøfte en hævelse af det amerikanske gældsloft. De nåede ikke til enighed, og landet kan om tre uger stå foran en lammelse af statskassen.

Efter at have talt sammen i Det Ovale Kontor i omkring en time var der ikke tegn på, at Biden, der er demokrat, og den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, var kommet tættere på hinanden.

- Jeg så ingen ny udvikling, siger McCarthy til journalister efter mødet.

Han klagede over, at Biden ikke har villet tale med ham, før tiden var ved at løbe ud.

- Det er ikke en måde at regere på, siger toprepublikaneren, der ikke mener, at Det Hvide Hus har en plan B.

McCarthy sagde dog, at de to sider er blevet enige om, at deres stabe skal mødes i løbet af ugen, og at de to skal mødes igen fredag for at fortsætte samtalerne.

Republikanske Mitch McConnell, der er minoritetsleder i Senatet, siger til journalister, at gældsloftet ikke kommer til at blive hævet, medmindre der skæres i det offentlige forbrug.

Det ventes, at Biden senere tirsdag lokal tid vil give sin version af mødet.

Økonomer har advaret om, at en længere lammelse af statskassen kan sende den amerikanske økonomi ned i en dyb recession med stigende arbejdsløshed.

Det kan destabilisere det globale finanssystem, der er bygget på amerikanske statsobligationer.

Biden opfordrer lovgiverne til at hæve regeringens selvvalgte gældsloft uden betingelser.

McCarthy har dog sagt, at republikanerne i Repræsentanternes Hus ikke kommer til at godkende en aftale, der ikke skærer ned på det offentlige forbrug.

Tidligere uenigheder om gældsloftet er typisk endt med en hastigt arrangeret aftale i sidste øjeblik.

