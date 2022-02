Præsidenterne i USA og Rusland har over telefonen forsøgt at tæmme krisen om Ukraine.

Biden og Putin drøfter Ukraine-krise i over en time

USA's præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har via telefonen prøvet at finde en løsning, som kan tage luften ud af den igangværende krise om Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer en embedsmand i Det Hvide Hus.

Telefonsamtalen begyndte klokken 17.04 dansk tid. Den sluttede klokken 18.06.

Der er ikke oplyst detaljer om deres samtale.

Det var det seneste af en række opkald blandt beslutningstagerne lørdag.

Kort før samtalen mellem de to præsidenter talte Putin med Emmanuel Macron, den franske præsident i telefon for at få løst krisen.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP skal Macron og Biden tale sammen senere lørdag.

Tidligere på dagen var det udenrigsministrene og forsvarsministrene fra USA og Rusland, der var i kontakt med hinanden.

Rusland har en styrke på over 100.000 soldater opmarcheret rundt om Ukraine, og Vesten og Nato - og Ukraine - frygter, at Rusland vil invadere landet.

Rusland afviser at have sådanne planer.

Rusland forsøger at få garantier fra Nato for, at Ukraine ikke bliver medlem af Nato.

