Joe Biden har aftalt at mødes med Vladimir Putin, på betingelse af at Rusland ikke invaderer Ukraine.

Biden og Putin er gået med til at mødes om Ukraine-konflikt

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's præsident, Joe Biden, har indgået en principiel aftale om at mødes for at finde en løsning på Ukraine-konflikten.

Det oplyser Frankrigs præsidentpalads, Elysée, natten til mandag dansk tid.

Elysée-paladset understreger, at mødet kun vil finde sted, på betingelse af at Rusland ikke invaderer Ukraine.

Det Hvide Hus bekræfter i en erklæring, at Joe Biden har takket ja til en principiel aftale om at mødes.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er altid klar til diplomati. Vi er også klar til at drage hurtige og alvorlige konsekvenser, hvis Rusland i stedet vælger krig, lyder det i erklæringen fra det amerikanske præsidentkontor.

Dagsordenen forud for mødet mellem Putin og Biden vil blive udarbejdet af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på et møde torsdag 24. februar.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, vil desuden bidrage til indholdet af diskussionerne, lyder det fra Elysée-paladset.

Det oplyses ikke, præcist hvornår Biden og Putin skal mødes.

Meldingen om mødet kommer efter flere uger, hvor telefonlinjerne mellem verdens ledere har været varme på grund af truslen om en mulig russisk invasion af Ukraine.

Macron havde to telefonsamtaler med Putin søndag. Den franske leder talte med sin russiske præsidentkollega en time søndag aften efter en tidligere telefonsamtale på næsten to timer.

I USA aflyste Biden en tur til sin hjemstat, Delaware, med kort varsel uden nærmere forklaring.

Blinken siger søndag til CNN, at situationen omkring Ukraine er "dødsensalvorlig". Han tilføjer, at Vesten er forberedt på, hvis Rusland invaderer.

- Indtil kampvognene rent faktisk ruller, og flyene flyver, vil vi bruge enhver lejlighed og hvert minut på at afsøge, om diplomati kan afholde Putin fra at invadere, siger Blinken.

/ritzau/Reuters