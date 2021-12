Biden og Putin taler sammen torsdag efter spændinger om Ukraine

Telefonmøde mellem Biden og Putin sent torsdag. USA's præsident har på forhånd talt med europæiske lande.

USA's præsident, Joe Biden, og den russiske leder, Vladimir Putin, vil torsdag tale i telefon sammen.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Det vil ske på et tidspunkt, hvor USA overvejer, hvordan det skal svare på den russiske mobilisering af soldater langs grænsen til Ukraine.

Biden og Putin skal diskutere en række emner. Herunder et kommende møde mellem de to lande om sikkerhed i Europa.

Det siger talskvinden for Bidens nationale sikkerhedsråd, Emily Horne.

Den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at telefonmødet mellem de to præsidenter efter planen vil finde sted "sent torsdag".

Horne oplyser, at Biden har talt med en række ledere i Europa om situationen ved Ukraines grænse. USA's regering er også i kontakt med både Nato, EU og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Rusland har opskræmt europæiske lande ved at mobilisere titusinder af soldater langs grænsen til det nordlige og østlige Ukraine de seneste to måneder. Man frygter, at det er optakten til en russisk invasion.

Samtidig har Putin fremsat krav om, at Ukraine aldrig må blive en del af Nato, og at Nato skal trække styrker væk fra Østeuropa.

Det gælder lande som de tidligere sovjetrepublikker Estland, Letland og Litauen samt Polen, Tjekkiet og Rumænien. Lande, der indtil 1989 var en del af sovjetblokken.

Alle disse lande er i dag medlem af Nato.

/ritzau/Reuters