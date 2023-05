Biden og republikanere når foreløbig aftale om gældsloft

Flere måneders kamp om USA's statsgæld ser ud til at lakke mod enden.

Natten til søndag bekræfter den republikanske forhandler, Kevin McCarthy, som er formand for Repræsentanternes Hus, at der foreligger en foreløbig aftale om det amerikanske gældsloft.

Aftalen kommer i 11. time, efter at den amerikanske finansminister, Janet Yellen, lørdag dansk tid fortalte, at USA havde frem til 5. juni til at hæve gældsloftet, før det føderale regeringsorgan måtte gå i betalingsstop og risikere at misligholde sin statsgæld.

Gældsloftet står for nuværende på 31.400 milliarder dollar, som svarer til 217.558 milliarder danske kroner.

Præcis hvor meget gældsloftet bliver hævet, vides endnu ikke. Gældsloftet er for nuværende på 31.400 milliarder dollar. Det svarer til 217.558 milliarder kroner.

Hvilke indrømmelser - hvis nogen - som Joe Biden har været nødt til at gøre sig, for at få republikanerne med på at hæve gældsloftet, står heller endnu ikke klart.

Tidligere har der været forlydender om, at Joe Biden skulle være klar til at nedjustere sin store plan om at styrke det amerikanske skattevæsen, IRS, for at komme landets problemer med skattesnyd til livs.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters og det amerikanske medie CNN vil parterne nu gå hver til sit og gennemgå aftalen med deres respektive partifæller.

En kilde tæt på sagen fortæller Reuters, at Biden og McCarthys hold af forhandlere natten til søndag arbejder på at færdiggøre aftaleteksten for den foreløbige aftale.

Aftaleteksten ligger endnu ikke offentligt tilgængeligt, men Reuters har talt med kilder tæt på forhandlingerne, som afslører noget af indholdet.

Blandt andet skulle republikanerne have opgivet at få ændringer ført igennem på det offentlige sundhedsforsikringsprogram, som de ellers havde ønsket.

Til gengæld har de i aftalen gennemtvunget flere penge til sundhedssikring specifikt rettet mod veteraner.

Republikanerne er ifølge Reuters' kilder gået med til at hæve gældsloftet uden at skære 22 procent i offentlige udgifter, som de også havde ønsket. Forsvarsudgifter er ikke inkluderet i dette.

Den foreløbige aftale indebærer desuden ifølge kilderne, at gældsloftet skal forhandles igen om to år.

