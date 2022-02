Biden og Scholz beder Putin tage reelle skridt mod nedtrapning

USA's præsident, Joe Biden, og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, beder Rusland om at tage konkrete skridt mod at dæmme op for spændingerne ved grænsen til Ukraine.

I samme ombæring advarer de om, at der hidtil ikke er blevet observeret nogen væsentlig tilbagetrækning af russiske soldater fra grænsen.

Det oplyser de to ledere i en fælles udtalelse, efter at de har talt i telefon sammen onsdag.

- Risikoen for yderligere militær aggression fra Rusland mod Ukraine er fortsat høj, og maksimal forsigtighed er nødvendig, skriver Biden og Scholz ifølge nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Rusland er nødt til at tage reelle skridt mod en nedtrapning, tilføjer de.

Samtidig gentager de en advarsel om, at enhver yderligere russisk aggression mod Ukraine kan medføre "ekstraordinært alvorlige konsekvenser".

Olaf Scholz ringede til Joe Biden for at orientere den amerikanske præsident om sit møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva.

Scholz besøgte tirsdag Putin i Kreml. Efter mødet slog den tyske kansler fast, at håbet om en diplomatisk løsning på Ukraine-konflikten lever.

Det samme budskab kom efterfølgende fra Putin.

Både Biden og Scholz glæder sig over Putins udtalelser om, at de diplomatiske bestræbelser på at løse krisen bør fortsætte.

I deres telefonsamtale understregede de to ledere også vigtigheden af at forstærke Natos østlige flanke, hvis Rusland invaderer Ukraine.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig bekræftede USA og Tyskland "deres engagement i Ukraines suverænitet og territoriale integritet".

De understregede også vigtigheden af at fortsætte deres "transatlantiske koordinering af diplomati og afskrækkelsestiltag".

/ritzau/