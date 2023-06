Biden og Trump får kritik for evakuering af Afghanistan

Både den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, og hans forgænger, Donald Trump, får kritik for evakueringen af Afghanistan i 2021 i en ny rapport fra USA's udenrigsministerium.

Specifikt får beslutningen om at trække amerikanske tropper ud af Afghanistan kritik for at have haft alvorlige konsekvenser for den tidligere amerikanskstøttede regering i landet, som blev afsat af Taliban.

- Beslutningerne fra både præsident Trump og præsident Biden om at afslutte den amerikanske mission i Afghanistan havde alvorlige konsekvenser for overlevelsesmulighederne for den afghanske regering og dens sikkerhed, kan man læse i rapporten.

Det Hvide Hus' pressesekretær, Karine Jean-Pierre, forsvarer dog Bidens håndtering af tilbagetrækningen.

- Han var nødt til at tage en beslutning, siger hun på et pressemøde fredag.

Tilbagetrækningen af de amerikanske tropper, embedsmænd og borgere fra allierede lande samt en række afghanere skabte kaos i lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Her forsøgte tusindvis af mænd, kvinder og børn at komme på det begrænsede antal fly, der blev indsat for at evakuere dem.

En selvmordsbomber fra Islamisk Stat dræbte 13 amerikanske militærfolk og sårede over 150 afghanere uden for en af lufthavnens porte.

Imidlertid skriver talsmand for Donald Trump Steven Cheung i en e-mail:

- Der er kun en person, der er ansvarlig for den katastrofale tilbagetrækning fra Afghanistan - Joe Biden.

De amerikanske tropper forlod Afghanistan efter i 20 år at have støtte lokale regeringer imod Taliban.

Omkring 125.000 mennesker blev fløjet ud af Kabul, før de sidste amerikanske soldater forlod landet 30. august 2021.

/ritzau/Reuters