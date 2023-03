Biden og von der Leyen vil forhandle om mineraler til batterier

USA og EU vil indlede forhandlinger om at give adgang til europæiske producenter, der gerne vil eksportere mineraler, der bruges i elbiler. Det skal ske gennem et nyt amerikansk program, der har til formål at stimulere den grønne økonomi.

Det meddeler USA's præsident, Joe Biden, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fredag, efter at de to har mødtes i Det Hvide Hus i Washington D.C.

- Vi har til hensigt straks at indlede forhandlinger om en aftale om mineraler med det formål at gøre det muligt for kritiske mineraler, der udvindes eller forarbejdes i EU, at kvalificere sig til tilskud fra den amerikanske regering i henhold til Bidens stimulusplan Inflation Reduction Act (IRA), udtaler de to i en fælles erklæring.

Netop batterier er en afgørende del af den amerikanske plan om en massiv udvidelse af produktionen af elbiler.

I lovpakken IRA er der afsat omkring 370 milliarder dollar - cirka 2600 milliarder kroner - til skattefradrag og statsstøtte til ren energi. Dog indeholder IRA et "Made in America"-krav for at kvalificere sig.

Flere europæiske ledere har kritiseret den amerikanske administrations lovpakke.

De anser den for at være konkurrenceforvridende og for at være en trussel mod europæiske job - særligt inden for energi- og bilsektoren.

De frygter, at EU-baserede virksomheder indenfor energi- og bilsektoren vil blive lukket ude eller flytte til USA.

Målet med mineralforhandlingerne vil være at tildele EU en væsentlig undtagelse.

- I dag er vi blevet enige om, at vi vil arbejde for at give kritiske råmaterialer, der er indkøbt eller forarbejdet i EU, adgang til det amerikanske marked, som var de købt på det amerikanske marked, siger Ursula von der Leyen til journalister efter mødet.

I den fælles udtalelse fra Biden og von der Leyen understreger de, at begge parter vil forsøge at undgå forstyrrelser i de transatlantiske handels- og investeringsstrømme som følge af den nye aftale.

/ritzau/AFP