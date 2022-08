Biden og Zelenskyj: Rusland må opgive atomkraftværk

USA's præsident, Joe Biden, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som har talt i telefon sammen i forbindelse med den ukrainske uafhængighedsdag, opfordrer Rusland til at give ukrainerne kontrol over det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

Atomkraftværket var torsdag aften tilbage på elnettet, efter at det blev frakoblet tidligere på dagen. Det oplyser de ukrainske myndigheder til Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA.

Biden og Zelenskyj opfordrede også til, at internationale eksperter fra IAEA besøger værket for at vurdere sikkerheden. Der er frygt for en mulig atomkatastrofe. Værket ligger tæt på frontlinjen.

To atomreaktorer, der fortsat virker, blev lukket ned torsdag på grund af en brand i nærheden.

- Rusland bør acceptere, at der oprettes en demilitariseret zone omkring værket. Og de bør tillade, at IAEA besøger stedet så hurtigt som muligt for at vurdere sikkerhedssituationen, siger Karine Jean-Pierre, pressetalskvinde for Det Hvide Hus.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, gentog også torsdag en opfordring til, at IAEA besøger værket.

Både Ukraine og Rusland har sagt, at repræsentanter fra IAEA kan besøge værket snart.

Biden lovede i samtalen med Zelenskyj støtte til Ukraine i dets kamp for landets frihed og uafhængighed.

Atomkraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

I de seneste uger har optrappede kampe nær Zaporizjzja-værket skabt bekymring. FN har advaret om faren for en katastrofe.

Anlægget er bygget i overensstemmelse med relativt moderne sovjetisk design. Reaktorerne er indbygget i en robust skal af næsten to meter tyk beton omgivet af et flere centimeter tykt lag stål. Atomkraftværket har fire reaktorer. De blev taget i brug i perioden 1984–1995. Før Ruslands invasion den 24. februar producerede atomkraftværket en femtedel af Ukraines strøm.

Embedsmænd i Kyiv har sagt, at de mener, Rusland har overtaget kontrollen med atomkraftværket for at frakoble det Ukraines netværk. Målet skal være at lede strømmen fra værket til Krim-halvøen, som russerne annekterede i 2014.

/ritzau/Reuters