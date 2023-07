Biden og Zelenskyj skal mødes under fire øjne til Nato-topmøde

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har i et tætpakket program til Nato-topmødet i Vilnius sat tid af til et personligt møde med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Det oplyser en amerikansk embedsmand natten til tirsdag dansk tid.

Topmødet starter tirsdag og foregår i den litauiske hovedstad, Vilnius. Her mødes stats- og regeringschefer fra den vestlige forsvarsalliance Natos 31 medlemslande indtil mødet konkluderes onsdag.

Krigen i Ukraine ventes på forhånd at fylde meget på topmødets dagsorden.

En lang liste af Nato-lande har i flere omgange bidraget med penge og militært udstyr til de ukrainske styrker, som siden februar sidste år har kæmpet med at slå den russiske invasion tilbage.

Præcist, hvad Zelenskyj og Biden skal drøfte under fire øjne, er endnu uklart.

Den ukrainske præsident har dog gentagne gange bedt Vesten indtrængende om at sørge for kampfly til Ukraine i kampen mod Rusland.

Mens Joe Biden har afvist, at USA vil sende kampfly til Ukraine, har han samtidig sagt på G7-mødet i Japan i maj, at han ikke vil stå i vejen for, at andre Nato-lande sender amerikanskproducerede kampfly.

Hollands premierminister, Mark Rutte, og hans britiske modstykke, Rishi Sunak, har sagt, at de vil bygge en "kampflykoalition" og arbejde sammen med blandt andet Danmark og Belgien for at sikre Ukraine "den fornødne kampdygtighed i luften".

Hverken Holland eller Storbritannien har dog givet Ukraine lovning på, at landene rent faktisk vil bidrage med kampfly på slagmarken.

Topmødet i Vilnius løber af stablen tirsdag. Fra Danmark deltager statsminister Mette Frederiksen (S).

/ritzau/Reuters