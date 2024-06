Biden og Zelenskyj skal mødes under fransk årsdag for D-dag

Den amerikanske præsident, Joe Biden, skal mødes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Normandiet i Frankrig i forbindelse med 80-års-dagen for D-dag.

Jake Sullivan, USA's nationale sikkerhedsrådgiver, siger, at USA ingen planer har om at meddele den ukrainske præsident om, at landet vil sende træningsmandskab til Ukraine.

- For vores vedkommende planlægger vi ikke at sende en træningsmission til Ukraine, siger Sullivan ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De har brug for luftforsvar, og det arbejder vi på, og de har brug for en fortsat strøm af våben, hvilket vi vil forsyne dem med, siger sikkerhedsrådgiveren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Biden skal på årsdagen fredag holde en tale om demokrati.

D-dag er navnet på dagen 6. juni 1944, som fandt sted under Anden Verdenskrig. Her gik styrker fra USA og de allierede i land i det nordlige Frankrig med mission om at befri Europa for den tyske besættelse.

Bidens besøg i Europa har til formål at understrege den amerikanske forpligtigelse over for landets allierede samt præsidentens vision for demokratiet som kontrast til republikanske Donald Trumps forud for præsidentvalget i USA senere i år.

Den demokratiske præsident ankommer til Frankrig tirsdag og bliver i fem dage.

- Den krig (Anden Verdenskrig, red.) viste verden værdien af stærke alliancer og partnerskaber, hvilket er en lektie, som bliver ved med at ræsonnere i dag i Europa og hinsides, siger John Kirby, der er talsperson for Det Hvide Hus, tirsdag.

Som en del af besøget i Frankrig skal Biden søndag besøge kirkegården Aisne-Marne American Cemetery, hvor hundredevis af amerikanske soldater, der mistede livet under Første Verdenskrig, er begravet.

/ritzau/