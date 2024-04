Biden om alderstema i valgkamp: Jeg stiller op mod en seksårig

Der er snakket mangt og meget om kandidaternes alder til det forestående præsidentvalg i USA, og lørdag aften leverer den siddende præsident, Joe Biden, en vits til dem, der mener, han er blevet for gammel.

- Ja, alder er da et tema. Jeg er en voksen mand, og jeg stiller op mod en seksårig, siger den 81-årige præsident med henvisning til sin modkandidat ekspræsident Donald Trump.

Vitsen blev fremsagt ved den årlige korrespondentmiddag i USA's forbundshovedstad, Washington D.C..

Traditionen tro var de journalister, som fast dækker pressemøderne i Det Hvide Hus, troppet op i deres stiveste puds til en middag med præsidenten, som normalt er en munter begivenhed.

Vitsen drejer sig om Donald Trump, som Joe Biden mener, opfører sig som et barn. Biden har modsat forsøgt at portrættere sig selv som det stabile og modne valg mellem de to kandidater.

Trump er fire år yngre end den siddende præsident, hvilket ifølge Biden altså ikke giver ekspræsidenten ret til at kalde ham gammel.

- Alder er faktisk det eneste, vi har til fælles, siger Biden.

- Jeg har opbakning fra min vicepræsident, nævner præsidenten som en af forskellene mellem de to.

Donald Trumps vicepræsident var Mike Pence, som efter Trumps embede offentligt kritiserede Trump.

Gæsterne, som ankom til middagen, måtte først forbi en stor mængde mennesker, som demonstrerede mod den amerikanske regerings støtte til Israel i krigen mod Hamas.

Adskillige journalister har mistet livet i krigen i Gazastriben, og det har affødt kritik af de journalister, der deltager i middagen med den amerikanske præsident.

Den årlige pressemiddag har fundet sted siden 1920. Det er The White House Correspondents' Association (WHCA), der arrangerer begivenheden, som hædrer journalister. Der bliver tilmed uddelt legater under middagen.

Sidste år deltog 2600 personer ved pressemiddagen.

/ritzau/Reuters