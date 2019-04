Biden om berøring af kvinder: De sociale normer har ændret sig

Tidligere vicepræsident i USA mener ikke, han har gjort noget forkert. Flere kvinder har følt sig utilpasse.

USA's tidligere vicepræsident Joe Biden siger i en video, at han i fremtiden vil være mere opmærksom på kvinders privatzone.

Det er et svar på den kritik, der er af ham, for at have gjort flere kvinder utilpasse ved at berøre dem.

76-årige Biden har endnu ikke meddelt, om han stiller op til det demokratiske opgør om at blive partiets præsidentkandidat i 2020. Men der er mange spekulationer om, at han meget snart vil gøre det.

- De sociale normer ændrer sig. Det forstår jeg, og jeg har hørt, hvad disse kvinder siger.

- Politik for mig har altid handlet om at indgå forbindelser, men jeg vil være mere opmærksom i fremtiden på at respektere privatzonen, siger Biden i videoen.

Han har længe været kendt for at have en emotionel stil ved politiske møder. Men han mener ikke, at han optrådt upassende over for kvinderne.

Bidens video er et forsøg på at lægge låg på den kontrovers, der blussede op, da den demokratiske Nevada-politiker Lucy Flores i sidste uge rettede en anklagende finger mod Biden.

Hun sagde, at hun følte sig "usikker, ækel og forvirret", da Biden under et valgmøde i 2014 kyssede hende i baghovedet.

Tidligere på ugen meldte en anden kvinde sig og fortalte, at Biden i 2009 havde gnubbet sin næse mod hendes under et valgmøde, der skulle skaffe donorer til Det Demokratiske Parti.

Tirsdag fortalte en 22-årig college-studerende New York Times, at Biden under et politisk møde for tre år siden havde lagt en hånd på hendes hofte, selv om hun forsøgte at vise, at hun ikke ønskede det.

En 59-årig forfatter, DJ Hill, fortæller samme avis, at præsident Barack Obamas tidligere vicepræsident i 2012 lagde en hånd på hende skulder, og at hånden fald længere ned af ryggen på hende. Det var "meget ubehageligt", siger hun.

Sagerne kommer i forlængelse af MeToo-debatten i USA, hvor mange kvinder har fortalt om, hvordan mænd uden konsekvenser har forgrebet sig på dem seksuelt.

Flere af de demokratiske kandidater, der har meldt sig som potentielle præsidentkandidater, har ment, at Biden opførsel har været forkert, og de bad ham om en forklaring.

/ritzau/