Biden om mulig britisk Nato-chef: En meget kvalificeret kandidat

Den britiske forsvarsminister, 53-årige Ben Wallace, er et godt bud på en ny chef for den vestlige forsvarsalliance Nato.

Sådan lyder det torsdag fra USA's præsident, Joe Biden.

- De har en kandidat, der er meget kvalificeret, siger Biden om Wallace.

Udtalelsen falder ved en pressekonference i Det Hvide Hus, hvor Biden torsdag har haft besøg af Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak.

Der er fuld gang i spekulationerne om, hvem der skal overtage posten som Nato-chef, når Jens Stoltenberg efter planen stopper til oktober.

Det ligger dog fast, at enhver kandidat skal have fuld støtte fra USA, hvis vedkommende skal gøre sig forhåbninger om at lande jobbet.

Joe Biden bliver torsdag i Det Hvide Hus direkte adspurgt, om det er på tide, at en brite bliver generalsekretær i Nato.

- Måske, lyder præsidentens svar.

Biden tilføjer samtidig, at der er brug for en større diskussion blandt Nato-landene, før man finder frem til Stoltenbergs endelige afløser.

Storbritannien havde senest en Nato-generalsekretær fra 1999 til 2003. Dengang fik den tidligere forsvarsminister George Robertson jobbet.

Der er lagt op til, at Natos nye chef skal findes i forbindelse med Natos topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius, den 11. og 12. juli.

Den danske statsminister Mette Frederiksen (S) betragtes af mange medier som et muligt bud som Natos næste generalsekretær.

Blandt de andre kandidater, der er blevet nævnt, er Estlands premierminister, Kaja Kallas, Hollands premierminister, Mark Rutte, og EU-Kommissionens nuværende formand, tyske Ursula von der Leyen.

Norske Jens Stoltenberg har været generalsekretær siden 2014.

Inden ham sad den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen på den magtfulde post fra 2009 til 2014.

/ritzau/