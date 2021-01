Biden ønsker femårig forlængelse af atompagt med Rusland

USA's nye præsident vil forlænge traktat, der forpligter USA og Rusland til at begrænse antallet af atomvåben.

USA's nye præsident, Joe Biden, ønsker en femårig forlængelse af en atompagt med Rusland, der forpligter de to lande til at begrænse arsenalet af atomsprænghoveder.

Det oplyser Det Hvide Hus torsdag.

Udmeldingen er en af de første store udenrigspolitiske beslutninger fra den nye administration. Den kommer, forud for at traktaten ved navn "Ny Start" står til at udløbe 5. februar.

Traktaten blev underskrevet mellem de to lande i 2010. Den forpligter USA og Rusland at begrænse antallet af atomsprænghoveder til 1550.

- Præsidenten har i lang tid gjort det klart, at "Ny Start"-traktaten er vigtig for USA's nationale sikkerhed. Og denne forlængelse giver endnu mere mening, når forholdet til Rusland er så fjendtligt, som tilfældet er i øjeblikket, siger talsmand i Det Hvide Hus Jen Psaki.

/ritzau/Reuters