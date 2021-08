Biden opfordrer afghanske ledere til at finde sammen og kæmpe

Afghanistans ledere må finde sammen og kæmpe for sig selv og for deres land.

Sådan lyder det fra USA's præsident, Joe Biden, tirsdag, hvor oprørsbevægelsen Taliban har erobret yderligere to byer i den nordlige del af Afghanistan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Taliban har været i offensiven, siden USA og dets allierede i foråret meddelte, at de ville trække deres militære styrker ud af landet.

- Jeg fortryder ikke min beslutning, siger Biden om sin ordre om at trække alle amerikanske soldater ud efter omkring 20 års tilstedeværelse i det krigshærgede land.

Han understreger, at USA fortsat vil støtte Afghanistans væbnede styrker i kampen mod Taliban med luftangreb, militært udstyr, fødevarer og aflønning af soldater.

- Vi har trænet og forsynet over 300.000 afghanske soldater med moderne udstyr. De er nødt til at kæmpe. De er i overtal i forhold til Taliban, siger Biden ifølge Reuters.

Taliban har i løbet af den seneste uges tid formået at erobre syv provinshovedstæder. I alt kontrollerer bevægelsen nu cirka 65 procent af landet.

Tirsdag faldt byerne Farah, hovedstad i provinsen af samme navn, samt Pul-e-Khumri i provinsen Baghlan I løbet af få timer.

- Taliban er nu i min by, sagde Mamoor Ahmadzai, der repræsenterer Baghlan i Afghanistans parlament, til nyhedsbureauet AFP.

Mens der kæmpes i Afghanistan fortsætter forhandlinger mellem de stridende parter samt repræsentanter for USA og andre regeringer i Qatars hovedstad, Doha.

En talsmand for Talibans politiske afdeling siger til det arabiske medie Al Jazeera, at bevægelsen er indstillet på at forhandle sig frem til en løsning på konflikten og ikke ønsker et sammenbrud i samtalerne.

Et medlem af den afghanske regerings delegation i Doha har også talt med Al Jazeera.

Personen oplyser, at regeringen har stillet krav om en mægler i forhandlingerne for at få klarhed over, om der forhandles seriøst, eller om samtalerne bare holdes kørende, mens Taliban fortsætter sin offensiv.

- Taliban har ingen interesse i at forhandle, men snarere i at nå sine mål gennem krigsførelse. Det internationale samfund burde presse Taliban til at tage forhandlingerne seriøst, siger personen.

Talsmanden for Taliban hævder derimod, at "det var regeringen, som afviste princippet om en mægler, ikke Taliban".

/ritzau/