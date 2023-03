Biden opfordrer Israel til at droppe retsreform

USA's præsident, Joe Biden, opfordrer Israel til at droppe planerne om en kontroversiel retsreform.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

Mandag besluttede Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at sætte den israelske regerings retsreform på pause.

Indledningsvis opfordrede Det Hvide Hus blot premierministeren til at søge kompromiser om emnet.

Men nu går Biden længere i sine kommentarer.

- Jeg håber, at han går væk fra den, siger Biden ifølge Reuters med henvisning til forslaget om, at den israelske regering skal have større kontrol over udnævnelser til landets højesteret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP sagde Biden også, at Israel ikke bør fortsætte "ad denne vej", og at Netanyahu ikke skal forvente en invitation til at besøge Det Hvide Hus i den nærmeste fremtid.

Netanyahu svarede efter Bidens udtalelser med en pressemeddelelse.

- Israel er et selvstændigt land, som træffer beslutninger på baggrund af befolkningens vilje og ikke pres udefra, heriblandt fra de bedste venner, siger han ifølge Reuters.

Beslutningen om at udskyde reformen blev meddelt i kølvandet på det, der bliver beskrevet som en af de mest dramatiske nætter i Israel historie.

Natten til mandag var titusinder på gaden for at demonstrere mod reformen.

Om udviklingen i Israel siger Biden:

- Ligesom mange andre Israel-støtter er jeg meget bekymret, siger præsidenten ifølge AFP.

- Forhåbentlig kan premierministeren (Benjamin Netanyahu, red.) handle på en måde, hvor der kommer et oprigtigt kompromis, men det står endnu ikke klart.

I USA udpeges højesteretsdommere i øvrigt for livstid af præsidenten med godkendelse af Senatet.

