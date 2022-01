59-årige Mark Frerichs har været holdt som gidsel i to år. Joe Biden kræver, at Taliban straks løslader ham.

Biden opfordrer Taliban til at løslade amerikansk gidsel

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har søndag opfordret Taliban, der sidder på magten i Afghanistan, til at frigive en amerikansk civilingeniør, som blev bortført for to år siden.

Den 59-årige Mark Frerichs menes at være det sidste amerikanske gidsel, som Taliban holder fanget.

Frerichs kommer fra Lombard i delstaten Illinois. Han er pensioneret fra den amerikanske flåde og havde arbejdet med udviklingsprojekter i Afghanistan i et årti, da han blev bortført.

Det skete, en måned før en aftale om tilbagetrækning af amerikanske soldater blev underskrevet i februar 2020. Efter bortførelsen blev Frerichs overdraget til Haqqani-netværket, der er kendt som en brutal fraktion af Taliban.

Artiklen fortsætter under annoncen

Haqqani anklages for at stå bag nogle af krigens mest dødbringende angreb.

Mandag har Mark Frerichs været holdt som gidsel i to år.

- At true sikkerheden for amerikanere eller uskyldige civile er altid uacceptabelt, og gidseltagning er en særlig grusom og fej handling, udtaler Joe Biden i en erklæring.

- Taliban skal straks løslade Mark, før de kan forvente, at vi overhovedet vil overveje deres forhåbning om legitimitet. Dette er ikke til forhandling, tilføjer han.

Biden trak amerikanske soldater ud af Afghanistan i august sidste år i en kaotisk exit, der blev skarpt kritiseret af såvel republikanere og demokrater i USA samt udenlandske allierede.

Mark Frerichs' familie har kritiseret den amerikanske regering for ikke at presse hårdere på for hans løsladelse.

I sidste uge kom hans søster, Charlene Cakora, med en personlig bøn til Biden i The Washington Post. Det skete i en klumme med titlen "Præsident Biden, vær sød at hente min bror hjem - den sidste amerikaner holdt som gidsel i Afghanistan".

Det amerikanske udenrigsministerium oplyser i en erklæring, at Mark Frerichs har været på dagsordenen ved hvert eneste møde med Taliban.

/ritzau/Reuters