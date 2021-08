Biden overvejer luftangreb mod IS efter bombeangreb i Kabul

USA's præsident, Joe Biden, overvejer at beordre luftangreb mod Islamisk Stat (IS) efter torsdagens dødelige bombeangreb nær lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det siger Biden i en tale til amerikanerne sent torsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

13 amerikanske soldater er bekræftet dræbt, mens 15 andre amerikanske soldater er såret. Desuden menes mindst 60 afghanere også at være blevet dræbt i bombeangrebene torsdag.

- Til dem, der udførte dette angreb og til enhver, som ønsker at gøre Amerika ondt: Vi tilgiver ikke, vi glemmer ikke. Vi vil jagte jer og lade jer bøde, siger Biden.

En gren af den militante bevægelse Islamisk Stat har taget skylden for angrebene, der angiveligt blev udført af to selvmordsbombere.

Biden siger, at Islamisk Stat Khorasan, som gruppen kalder sig, har planlagt en række "komplekse" angreb mod amerikanere i Afghanistan.

Og det er den gruppe, som Biden vil ramme.

- Jeg har beordret mine militære ledere til at lave operationelle planer for at ramme Isis-K, siger Biden, som anvender den amerikanske forkortelse for Islamisk Stat, Isis.

- Vi vil svare igen med styrke og præcision, når vi finder, at tiden er inde, på det sted, vi vælger, siger han.

Tidligere denne uge sagde Biden, at ethvert angreb på amerikanske soldater i Afghanistan vil blive besvaret "hurtigt og kraftigt" af USA's militær.

Joe Biden havde allerede samlet sine militære toprådgivere i det såkaldte Situation Room i Det Hvide Hus for at få en opdatering om de igangværende evakueringer af amerikanske og lokalt ansatte afghanere fra lufthavnen i Kabul, da eksplosionerne fandt sted.

Præsidenten har sat 31. august som tidsfrist for at afslutte evakueringerne i Afghanistan. Biden siger i sin tale, at den dato stadig står til troende til trods for torsdagens blodige hændelser.

USA har som andre vestlige lande, der har haft militær tilstedeværelse i Afghanistan, haft vanskeligheder med at få alle sine statsborgere i landet bragt i sikkerhed.

Og det har udløst kritik af Biden i USA. Især fra republikanske medlemmer af Kongressen.

I et tweet torsdag skriver minoritetslederen for Republikanerne i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy: "Forfærdeligt. Vores fjender har udnyttet Bidens kaotiske tilbagetrækning".

/ritzau/