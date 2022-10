Biden: Putin er normalvis rationel og har forregnet sig

Joe Biden mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er en normalvis rationel mand, som i høj grad har fejlbedømt muligheden for at besætte Ukraine.

Det siger den amerikanske præsident tirsdag i et sjældent tv-interview med CNN, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg tror, at han er en rationel aktør, som i væsentlig grad har forregnet sig, siger Biden.

Udtalelsen kommer, dagen efter at Rusland mandag sendte over 80 missiler mod Ukraines hovedstad, Kyiv, og flere andre byer.

For nylig fortalte Biden, at den amerikanske administration leder efter en "afkørsel" for Putin, så han kan nedtrappe invasionen af Ukraine, før han griber til masseødelæggelsesvåben.

I sidste uge leverede Biden en kraftig advarsel, da han i usædvanligt direkte bemærkninger advarede om, at verden risikerer et "atom-ragnarok".

I en tale ved et demokratisk kampagnearrangement i New York understregede Biden, at Vladimir Putin, "ikke laver sjov, når han taler om brugen af atomvåben eller biologiske eller kemiske våben".

- Vi har ikke stået over for udsigten til sådan et ragnarok siden Kennedy og den cubanske missilkrise, sagde Biden ifølge nyhedsbureauet AP.

Det var en henvisning til tidligere præsident John F. Kennedy og Cuba-krisen i 1962. Her var USA og Sovjetunionen på nippet til at angribe hinanden med atomvåben som følge af tilstedeværelsen af sovjetiske missiler i Cuba.

Til CNN tirsdag siger Biden, at han mener, at Putin har undervurderet ukrainernes modstand.

- Jeg tror, at han troede, at han ville blive budt velkommen med åbne arme, at dette var moder Ruslands hjem i Kyiv og der, hvor han ville blive budt velkommen. Jeg tror bare, at han totalt har forregnet sig, siger Joe Biden.

Vladimir Putins sindstilstand har været genstand for megen debat, efter at den russiske præsident på det seneste har lidt en række tilbageslag i invasionen, som han indledte i februar.

