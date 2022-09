Biden: Putin krænker skamløst FN-pagten

Præsident Joe Biden siger i en tale ved FN's Generalforsamling, at "en mand" har indledt en "skamløs" krig, som krænker FN-pagten.

- Den russiske leder, præsident Vladimir Putin, har i dag fremsat nye trusler mod Europa, selv om ingen andre end Rusland har ønsket en konflikt, siger Biden.

– Denne krig handler om at udslette Ukraines ret til at eksistere som en stat, siger den amerikanske præsident og tilføjer, at russiske styrker har angrebet civile i ukrainske skoler, på jernbanestationer og på hospitaler.

- Rusland fremsætter samtidig uansvarlige trusler om at anvende atomvåben, siger han og tilføjer, at en atomkrig ikke kan vindes og aldrig må blive udkæmpet.

Putin beskyldte i sin tale onsdag morgen dansk tid Vesten for atomafpresning mod Rusland. Præsidenten sagde, at Rusland har "masser af våben til at besvare", hvad han kalder vestlige trusler.

Joe Biden gør det samtidig klart, at USA er parat til at forhandle om atomnedrustning.

Biden støtter en udvidelse af FN's Sikkerhedsråd - både antallet af permanente medlemslande og antallet af ikkepermanente lande.

USA's præsident siger videre, at hans land ikke ønsker en konflikt eller en ny kold krig med Kina, og at amerikanerne håber på afspænding og samarbejde i Taiwanstrædet.

- USA støtter politikken med et Kina, siger han, men gør det klart, at amerikanerne ikke ønsker at se en enkelt part ændre situationen omkring Taiwan.

/ritzau/Reuters