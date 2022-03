Biden revser statsadvokat: Hormonmedicin og kønsskifte af mindreårige er ikke ”børnemisbrug”

Biden-administrationen truer med at skride til handling, efter at Texas’ statsadvokat Ken Paxton har erklæret, at homonblokkere til og kirurgiske indgreb udført på transkønnede børn er ”børnemisbrug”

Når forældre hjælper deres transkønnede børn med at skifte køn – enten ved hjælp af lægemidler som hormonblokkere eller kirurgiske indgreb – skal de retsforfølges. For det er ifølge Texas’ familieret ulovligt at fjerne velfungerende lemmer fra et barn. Derudover er det ulovligt at påføre et barn ”mental eller følelsesmæssig skade”, som hormonmedicin angiveligt kan medføre.