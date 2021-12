Biden: Rusland vil betale forfærdelig pris for invasion af Ukraine

Rusland kommer til at betale "en forfærdelig pris" og stå over for ødelæggende økonomiske konsekvenser, hvis landet invaderer Ukraine.

Nogenlunde sådan lød beskeden fra Joe Biden, da han tidligere på ugen holdt et to timer langt videomøde Vladimir Putin.

Det afslører USA's præsident lørdag.

- Jeg gjorde det fuldstændig klart for præsident Putin, at hvis han rykker ind i Ukraine, så vil konsekvenserne for hans økonomi blive ødelæggende, siger Biden efter et pressemøde om de dødelige tornadoer, der fredag ramte dele af USA.

Joe Biden siger også til en gruppe journalister, at muligheden for at sende amerikanske soldater til Ukraine i tilfælde af en russisk invasion "aldrig kom på bordet" under diskussionen med Ruslands præsident.

Men ifølge Biden gjorde han det klart over for Putin, at Ruslands anseelse i verden vil ændre sig "markant", hvis landet rykker ind i Ukraine.

Udenrigsministrene fra de store G7-lande, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA, har lørdag sendt en lignende advarsel til regeringen i Moskva efter et møde i Liverpool.

De opfordrer samtidig Rusland til at vende tilbage til forhandlingsbordet.

Mandag er det så G7-landenes finansministres tur til at mødes. På et virtuelt møde skal de drøfte, hvilke økonomiske sanktioner der kan sættes i spil over for Rusland.

Unavngivne kilder i USA's Kongres har tidligere denne uge sagt, at USA blandt andet taler med Tyskland om at stoppe forsyning af gas gennem rørledningen Nord Stream 2, hvis Rusland invaderer Ukraine.

Ukraine og USA har beskyldt Rusland for opmarchere titusindvis af soldater tæt på Ukraines østlige grænse forud for en mulig militæroffensiv.

Rusland har afvist at planlægge et angreb og beskylder i stedet de to lande for at destabilisere regionen med deres opførsel.

Russerne har samtidig bedt om sikkerhedsgarantier fra Nato.

Fredag krævede Rusland, at Nato ophæver et løfte til Ukraine og Georgien om, at de to lande en dag kan blive medlemmer af den vestlige forsvarsalliance.

Samtidig bad russerne også Nato-landene love, at de ikke vil placere våben i lande, der grænser op til Rusland.

Kravene blev fredag afvist af Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg.

/ritzau/Reuters