Biden: Sammen kan vi overvinde denne mørke tid i USA

Trump har indhyllet USA i mørke alt for længe nu, siger Joe Biden i sin tale på Demokraternes konvent.

Joe Biden har officielt accepteret nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.

Det siger han i sin tale på partiets konvent tidligt fredag morgen dansk tid.

Fra sin hjemstat Delaware siger Biden til de mange millioner seere, at "forenet kan og vil vi overvinde denne mørke tid i USA".

- Den nuværende præsident har indhyllet USA i mørke alt for længe nu, siger Biden, der taler på den fjerde og sidste dag af Demokraternes partikonvent.

- Alt for meget vrede, alt for meget frygt, al for meget splittelse. Her og nu giver jeg jer mit ord: Hvis I betror mig med præsidentskabet, så vil jeg trække på det bedste i os, ikke det værste.

- Jeg vil være en allieret af lyset, ikke mørket. Det er tid for os - for os, folket - at stå sammen, siger Biden.

Han kritiserer også præsident Donald Trumps håndtering af coronapandemien.

- Præsidenten bliver ved med at fortælle os, at virusset vil forsvinde. Han bliver ved med at vente på et mirakel. Men jeg har en nyhed til ham: Der kommer ikke noget mirakel, siger den 77-årige demokrat.

Han fremhæver samtidig, at den amerikanske økonomi hænger i laser, og at Trump ikke har nogen genopretningsplan.

- Men det har jeg, siger Biden.

- Hvis jeg bliver jeres præsident, vil jeg fra dag ét implementere en national strategi, som jeg har fortalt om siden marts.

Joe Biden peger på massevis af test, der skal give svar med det samme, samt medicinsk udstyr og beskyttelsesudstyr.

I sin tale nævner Joe Biden også hans økonomiske plan for USA. Planen handler om "job, værdighed, respekt og lokalsamfund", siger han.

Joe Biden fortæller, at hans økonomiske plan er bygget på den lærdom, han fik af sin far.

- Vigtigheden af et job handler om at være i stand til at se sit barn i øjnene og sige, at alting nok skal blive okay, siger han.

Biden vil blandt andet satse på at skabe job inden for grøn energi og produktion i det, han kalder "omsorgsøkonomi".

- Og ja, vi vil gøre mere end blot at rose vores samfundsvigtige medarbejdere - vi vil langt om længe betale dem, siger han.

Biden går som Demokraternes præsidentkandidat ind i valgkampen mod præsident Donald Trump med en føring i nationale meningsmålinger.

/ritzau/