Biden skal diskutere klima med kong Charles i London

Air Force One satte sent søndag aften landingshjulene på landingsbanen i Stansted-lufthavnen nord for den britiske hovedstad, London.

Med flyet ankom USA's præsident, Joe Biden, til Storbritannien, hvor han mandag skal mødes med premierminister Rishi Sunak og kong Charles.

Det er første gang, Joe Biden møder kong Charles, siden Charles' blev kronet i foråret. Den amerikanske præsident og britiske regent ventes at skulle diskutere miljø og klima, skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

De mødes på Windsor Castle, mens Biden møder Rishi Sunak i premierministerens embedsbolig i Downing Street 10.

Efter besøget i Storbritannien skal Joe Biden videre til Nato-topmøde i Vilnius i Litauen. Derefter skal han til Helsinki i Finland.

Det er Nato-topmødet, som er det vigtigste punkt på programmet på Bidens rejse til Europa. Her håber Biden, at han kan presse Tyrkiet til efter måneders tovtrækkeri at godkende Sveriges ansøgning om medlemskab til forsvarsalliancen, skriver AFP.

/ritzau/