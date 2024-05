Biden skal holde tale på college - studerende har ønsket aflysning

Når USA's præsident, Joe Biden, søndag skal tale ved en årsafslutning for studerende på et college, sker det i lyset af omfattende protester på flere af landets universiteter.

Tidligere har studerende på Morehouse College i Atlanta opfordret skolens ledelse til at aflyse søndagens præsidentbesøg grundet Bidens støtte til Israel.

For nylig sagde Karine Jean-Pierre, pressesekretær i Det Hvide Hus, dog, at hun tror, at det bliver en "bevægende" tale, som præsidenten kommer til at holde.

Det skete ved en briefing med journalister fredag, hvor hun også blev spurgt til meldinger om, at collegets rektor ville lukke ned for ceremonien, hvis der kom større afbrydelser.

- Det er op til Morehouse, hvordan man håndterer det og kommer videre, sagde Karine Jean-Pierre.

Der har de seneste uger været propalæstinensiske demonstrationer på en række universiteter i USA.

I starten af maj afbrød propalæstinensiske studerende midlertidigt en translokation på det amerikanske University of Michigan.

/ritzau/AFP