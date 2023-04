Biden skal møde 18 stillehavsledere i Papua Ny-Guinea

Præsident Joe Biden skal møde 18 stillehavsledere under et historisk besøg i Papua Ny-Guinea i næste måned. Det oplyser værtslandets udenrigsminister, Justin Tkatchenko.

Besøget skal signalere en fornyet indsats for at dyrke regionale allierede, hedder det i en udtalelse om besøget den 22. maj, hvor den amerikanske leder mødes med medlemmer af blokken Pacific Island Forum.

Australiens og New Zealands premierministre vil også være blandt deltagerne i møderne, som finder sted på et tidspunkt, hvor rivaliseringen mellem USA og Kina er blevet optrappet.

Stillehavsområdet har efter Anden Verdenskrig været anset for at være mindre vigtigt i det internationale diplomati, men det er i stigende grad kommet i fokus som følge af tiltagende rivalisering i det internationale samfund - både politisk, kommercielt og militært.

- Biden vil mødes med 18 politiske ledere fra stillehavsøerne, fastslår Justin Tkatchenko.

Pacific Island Forum er en regional blok, som mest består af små stater, der ligger spredt i Stillehavet.

Biden er den første siddende præsident, som besøger Papua New Guinea - i hvert fald i et århundrede.

Biden skal på sin rejse også deltage i et G7-topmøde i Hiroshima i Japan, hvorefter han rejser videre til Australien til et sikkerhedspolitisk Quad-topmøde med indiske, japanske og australske ledere.

USA's særlige udsendinge sagde i denne uge, at USA kæmper for at indhente det forsømte efter års stilstand i dets konkurrence med Kina.

Kina har for nylig underskrevet en sikkerhedspagt med Salomonøerne, som ligger øst for Papua New Guinea. Aftalen betyder, at kinesiske soldater kan placeres på Salomonøerne.

Regionen kan få kolossal stor betydning, hvis det skulle komme til en militær konflikt om Taiwan.

