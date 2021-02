Biden slår fast: USA er tilbage som Europas allierede

Joe Biden kalder årene med Donald Trump som præsident for "anstrengende" for forholdet mellem USA og Europa.

Efter en række år, hvor USA har haft sig selv som absolut højeste prioritet, er landet klar til igen at være en betroet allieret for Europa.

Sådan lyder det fredag i en tale fra USA's præsident, Joe Biden.

Biden overtog for en måned siden præsidentembedet fra Donald Trump, der i høj grad slog sig op på en "America First"-politik.

- Jeg ved det godt. Jeg ved, at de seneste anstrengende år har testet vores transatlantiske forhold. Men USA er fast besluttet på at vende tilbage til et samarbejde med Europa, siger Joe Biden i en virtuel tale.

Bidens tale er en del af en sikkerhedskonference, der traditionelt afholdes i den tyske storby München, men som i år foregår digitalt.

- Vores partnerskab har udholdt meget og er vokset gennem årene, fordi det bunder i vores fælles demokratiske værdier, siger Biden.

/ritzau/