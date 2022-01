Biden smider fløjlshandskerne et år efter Capitol-angreb

Da præsident Joe Biden torsdag talte til det amerikanske folk på etårsdagen for angrebet på Capitol i Washington, var det med langt hårdere retorik og mere direkte adresse til sin forgænger Donald Trump, end man har set det indtil nu.

Det mener Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Institut for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Det var taler, hvor både Biden og vicepræsident Kamala Harris lagde en langt mere konfrontatorisk linje, end de har gjort hidtil.

- Biden har forsøgt at at undgå at kommentere Trumps ansvar for det, der skete og i stedet overladt det til Kongressen og den komité, der har til opgave at undersøge begivenhederne 6. januar sidste år.

- Men den strategi er tilsyneladende droppet nu, siger Bjerre-Poulsen.

Han mener, at skiftet sker, fordi meningsmålinger viser, at et stigende antal amerikanere mener, at Biden kom til magten ved hjælp af snyd, som Trump hævder - på trods af, at det aldrig er bevist.

- Det var formuleret som et wake-up call på demokratiets vegne, der i høj grad var rettet mod de republikanere, der ikke bryder sig om Donald Trump, siger lektoren.

- Det er dem, han skal forsøge at få gennemført love med i Kongressen, og dem angreb han ikke, ligesom han heller ikke angreb det republikanske parti direkte, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Han hæfter sig som sagt ved, at Joe Biden ikke lagde fingrene imellem i sin kritik af forhenværende præsident og hans ansvar for opstanden i Washington.

- Han forsøgte at ramme Trump der, hvor det gjorde mest ondt ved at sige, at han var en taber.

- Og så bemærkede jeg, at han ikke en eneste gang nævnte Donald Trump ved navn, siger USA-kenderen.

