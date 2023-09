Biden søger under besøg tæt samarbejde med Vietnam

USA's præsident, Joe Biden, er søndag landet i Vietnam.

Under sit besøg vil han uddybe forbindelserne mellem de to lande for at modgå Kinas voksende magt og indflydelse.

Biden siger, at samarbejdet skal handle om nye teknologier, kritiske forsyningslinjer og halvledere.

Den amerikanske præsident kommer direkte fra et G20-topmøde i Indien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vietnams leder, Nguyen Phu Trong, siger under et møde med Biden, at Vietnams forhold til USA er blevet opgraderet til det højeste niveau.

Trong, der er generalsekretær for Vietnams kommunistparti, siger, at de to lande er blevet enige om et "omfattende strategisk partnerskab".

USA udkæmpede for mere end 50 år siden en blodig krig i Vietnam, der kostede flere millioner mennesker livet.

/ritzau/Reuters