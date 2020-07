Biden stempler USA's præsident Trump som racist

Den demokratiske Joe Biden anklager Trump for at behandle folk forskelligt, alt efter hvilken hudfarve de har.

Tidligere vicepræsident Joe Biden kalder Donald Trump som USA's første racistiske præsident.

Biden, som forventes at blive Trumps demokratiske modkandidat ved præsidentvalget i november, deltog onsdag lokal tid i et møde med amerikanske fagforeningsfolk.

Her udtrykte en sundhedsmedarbejder bekymring over, at Trump har betegnet coronavirusset som "den kinesiske virus".

I sit svar stemplede Biden sin republikanske rival som racist.

Han kaldte det "aldeles kvalmende", at Trump "behandler folk forskelligt baseret på deres hudfarve, deres herkomst, hvor de kommer fra".

- Ingen anden præsident har nogensinde gjort det. Aldrig, aldrig, aldrig. Ingen republikansk præsident har gjort det. Ingen demokratisk præsident, lød det fra Biden.

- Der har været racister (i USA, red.), de har eksisteret, og nogle har forsøgt at blive valgt til præsident. Men han (Trump, red.) er den første, der er lykkedes med at blive det.

En talsperson for Trumps valgkampagne kritiserer Biden for udtalelsen. Bidens kommentar "er fornærmende over for sorte menneskers intelligens", siger Katrina Pierson.

Hun understreger, at Trump "elsker alle mennesker" og "arbejder hårdt for at styrke alle amerikanere".

Med hensyn til Bidens påstand om, at Trump skal være den første racistiske præsident i USA, påpeger nyhedsbureauet Reuters, at flere tidligere amerikanske præsidenter selv har ejet slaver eller har ført en politik, der har undertrykt oprindelige befolkningsgrupper i USA.

I sidste måned besluttede Princeton University eksempelvis at fjerne den tidligere præsident Woodrow Wilsons navn fra skolens officielle navn.

Begrundelsen lød, at præsidenten havde haft en racistisk tankegang og politik. Wilson var præsident i USA fra 1913 til 1921.

Racisme i USA er i høj grad blevet et betændt emne forud for præsidentvalget i november.

Efter den sorte mand George Floyd blev dræbt i forbindelse med en brutal anholdelse 25. marts, er der udbrudt store demonstrationer mod racisme og politivold i USA.

Trump er blevet kritiseret for sin hårdhændede tilgang til demonstranterne.

Senest natten til onsdag dansk tid har Trump varslet, at han vil sende føderale betjente til flere store byer i USA, som ifølge Trump skal slå ned på kriminalitet i forbindelse med demonstrationerne.

