Biden støtter strejkende bilarbejderes kamp for mere i løn

Det strejkende medarbejdere i den amerikanske bilindustri vinder støtte fra den amerikanske præsident, Joe Biden.

Medarbejderne strejker, fordi de er utilfredse med lønniveauet.

- De rekordhøje profitter er ikke blevet fordelt ligeligt, udtaler Joe Biden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bilarbejdernes fagforening var ikke i stand til at sikre sig en ny overenskomst med højere lønninger.

Strejken blev indledt fredag morgen dansk tid mod de tre store amerikanske bilfabrikker, der går under tilnavnet "Detroit Three". Det gælder General Motors, Stellantis (Chrysler) og Ford.

Det er historisk, at alle tre bilfabrikker rammes af strejke samtidig.

- Virksomhederne er kommet med nogle betydelige tilbud, men jeg mener, at de bør gå endnu længere for at sikre, at rekordoverskud også giver rekordkontrakter for UAW, siger Biden.

UAW er bilarbejdernes fagforening.

Bidens standpunkter i forhold til fagforeninger i USA er afgørende for hans forhåbninger om at blive genvalgt ved præsidentvalget i 2024, skriver AFP.

Præsidenten slår sig op på at støtte fagforeningerne. Han har udtalt, at han forstår de strejkende medarbejderes "frustration".

12.700 af i alt 150.000 bilarbejdere repræsenteret af UAW er en del af strejken.

Bilindustrien er vigtig for amerikansk økonomi, og strejken rammer på et tidspunkt med vækst og inflationspres. De første tegn på effekter af strejken involverer, at Ford har midlertidigt afskediget 600 medarbejdere.

Ifølge Ford vil arbejdernes krav fordoble personaleomkostningerne for Ford.

Fagforeningen har krævet en lønstigning på 40 procent, en pensionsordning samt en række mindre frynsegoder.

