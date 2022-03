Joe Bidens store valgløfte var, at han ville genoprette USA's sjæl og styre nationen sikkert igennem oprørte vande efter flere mismodige år med coronapandemi, social uro og folkeligt splid. Som præsident har demokraten også lovet at bekæmpe den galopperende inflation og hjælpe den amerikanske arbejder- og middelklasse med at finde økonomisk fodfæste.

