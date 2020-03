Biden står til at vinde primærvalg i Florida

Joe Biden står til sejr ved Demokraternes primærvalg i Florida. Det skriver amerikanske medier, herunder CNN.

Den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden står til at blive den store vinder ved Demokraternes primærvalg i delstaten Florida.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

Joe Biden står til at få 58 procent af stemmerne, mens senator Bernie Sanders står til 21 procent af stemmerne.

Det viser resultater fra 42 procent af valgstederne i delstaten, få minutter efter at de sidste valgsteder lukker, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Joe Biden har delt CNN's artikel på Twitter, hvor han skriver:

- Tak, Florida!

Tirsdag lokal tid er der primærvalg i tre delstater. Foruden Florida afholder Arizona og Illinois primærvalg.

Det var også planlagt, at Ohio skulle stemme tirsdag, men ligesom i andre stater valgte man her at udsætte valget på grund af den hurtige spredning af coronavirus.

I USA er der registreret omkring 5900 smittetilfælde, mens virusset har krævet mindst 97 liv.

Joe Biden var forud for valgstedernes åbning i de tre stater favorit til at tage flest stemmer.

I de tre stater skal der fordeles 219 delegerede i Florida, 155 i Illinois og 67 i Arizona.

Tirsdagens primærvalg kan give endnu mere momentum til Joe Biden, der indtil videre fører kapløbet om kandidaturet.

/ritzau/