I sin store tale om nationens tilstand tordnede præsident Biden mod Rusland og forsøgte samtidig at berolige en ængstelig nation

Vladimir Putin, russiske oligarker, diktatur, sociale medier, kriminelle, inflation, opioidafhængighed og kræft. Det var nogle af de mange nederdrægtigheder og dårligdomme, som USA's præsident, Joe Biden, erklærede kamp mod, da han natten til onsdag dansk tid gik på talerstolen i kongresbygningen i Washington for at redegøre for nationens tilstand.