Biden til olieselskaber: Stop jeres krigsprofit

Olieselskaber bør betale mere i skat af deres overskud, hvis de ikke sænker den pris, amerikanerne betaler for at fylde tanken med benzin.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, i en udtalelse mandag aften dansk tid.

Han kalder de store olieselskabers indtjening, som er kommet på baggrund af de store prisstigninger på energi efter krigens udbrud i Ukraine, "uhyrlig" og beder dem sænke priserne.

- Hvis de ikke gør det, vil de komme til at betale en højere skat på deres overskud, siger Biden.

Præsidenten tilføjer, at han vil bede Kongressen se på, hvilke muligheder der er.

- Det er på tide, at de selskaber stopper deres krigsprofit, siger Biden.

- De opfylder ikke deres forpligtelse til at investere i USA og støtte den amerikanske befolkning.

Det er ikke kun et "fair afkast". Det er "indtjeninger så høje, at det er svært at tro", siger præsidenten.

- De profiterer på krigen, siger Biden.

Han tilføjer, at prisen på benzin ville falde med 50 cents for en gallon, hvis selskaberne lader deres store indtjening komme USA's inflationsramte forbrugere til gode.

En gallon svarer til 3,8 liter. Prisen for den mængde benzin varierer fra stat til stat, men ligger i gennemsnit på 3 dollar og 76 cent.

/ritzau/Reuters